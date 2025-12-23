Il gruppo Mantovani-Star Car premia Matteo Fioriti con il Loyalty Award | Ha sventato una truffa di rilevante entità

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il vero successo di un'azienda nasce prima di tutto dalle persone. Crediamo che un'azienda solida si costruisca così:riconoscendo il valore umano, professionale e culturale di chi ne fa parte". Emanuele Mantovani, ceo del gruppo Mantovani-Star Car, spiega che alla cena aziendale di Natale.

