il gruppo caporaso torna la christmas box solidale

Il Gruppo Caporaso, leader nel settore nocciole, rinnova anche quest’anno la tradizione della Christmas Box solidale. In collaborazione con la Fondazione Famiglia di Maria di Napoli, dona 30 scatole contenenti prodotti alimentari di alta qualità, come salumi, frutta secca, taralli, torrone e nocciole. Questo gesto mira a portare un momento di conforto e solidarietà ai giovani della comunità di San Giovanni a Teduccio.

Anche quest'anno il gruppo Caporaso, leader nel settore nocciole, rinnova l'appuntamento con la solidarietà e dona 30 Christmas box con prodotti alimentari di alta qualità fra cui salumi, frutta secca, taralli tipici napoletani, torrone e nocciole, alla Fondazione Famiglia di Maria presieduta da Anna Riccardi, per portare un sorriso ai ragazzi della comunità che ha sede a San Giovanni a Teduccio a Napoli. " Siamo grati al gruppo Caporaso per il loro contributo – afferma Anna Riccardi – perché la generosità non solo riscalda i cuori ma crea anche legami di solidarietà fondamentali per la nostra comunità.

