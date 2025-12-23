Il grande gesto dello chef stellato | Mancino regala il pranzo di Natale alle persone più bisognose | Quest’anno 720 pasti

Lo chef stellato Mancino, il più giovane in Italia con due Stelle Michelin, ha deciso di offrire un gesto di solidarietà durante il Natale. Quest’anno, ha donato 720 pasti alle persone più bisognose di Viareggio, dimostrando come la cucina possa essere un mezzo per sostenere la comunità. Un’iniziativa che unisce eccellenza e solidarietà, sottolineando l’importanza di condividere i momenti di festa con chi ha bisogno.

Viareggio, 23 dicembre 2025 – Uno chef da record, il più giovane d'Italia a ottenere le due Stelle Michelin, per un'iniziativa benefica da record. Giuseppe Mancino è la guida della brigata di cucina de Il Piccolo Principe, il ristorante stellato che fa parte dell'iconico Grand Hotel Principe di Piemonte, sul lungomare di Viareggio. Una struttura abituata da decenni a ospitare leader mondiali, famiglie reali, uomini d'affari ricchissimi. E che a Natale si distingue per un pranzo speciale, quello che lo chef Mancino e i suoi collaboratori preparano per le persone più bisognose. "L'idea – spiega Mancino, classe 1981, originario di Sarno (Salerno) ma da 21 anni a Viareggio – nacque nel periodo Covid, quando tante persone finirono in difficoltà non solo per problemi sanitari, ma anche economici.

