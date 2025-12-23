Il governo ha blindato la legge di Bilancio con un maxiemendamento
Il governo ha deciso di porre la fiducia sulla legge di Bilancio al Senato, accelerando così l’iter di approvazione della manovra economica. Questa scelta mira a garantire l’approvazione del testo entro la fine dell’anno, in un contesto di particolare attenzione alle scadenze legislative. La manovra, ora in fase di definizione, rappresenta un passaggio importante per le politiche economiche del prossimo anno.
Il governo ha posto la fiducia sulla legge di Bilancio al Senato, accelerando l’approvazione della manovra economica a pochi giorni dalla fine dell’anno. Durante le repliche finali in Aula, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha respinto le accuse di austerità, sostenendo che la linea seguita dall’esecutivo è una scelta di prudenza resa necessaria dal contesto economico attuale. «Questa politica di austerità io la traduco con il termine prudenza», ha detto Giorgetti. Secondo il ministro, l’aumento dei tassi di interesse e il peso del debito pubblico impongono un controllo più stretto dei conti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: Milano-Cortina, il gip: "Il governo ha blindato la Fondazione con un decreto legge, ma è incostituzionale". Gli atti alla Consulta
Leggi anche: Manovra, il governo riscrive la legge di bilancio: pronte modifiche per 3,5 miliardi
Adelante, con juicio | Il governo ha blindato la legge di Bilancio con un maxiemendamento; Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione per Askatasuna; Manovra, scontro in Senato sugli emendamenti: opposizioni all’attacco del governo; Austria, scatta il divieto del velo a scuola per le under 14: tra “tutela” e polemiche.
Capiamo questa legge di bilancio una volta per tutte - Lunedì l’aula del Senato ha iniziato la discussione della legge di bilancio, che verrà approvata martedì per poi essere inviata alla Camera, che avrà un paio di giorni per esaminarla e approvarla in v ... ilpost.it
Il governo ha riscritto la legge di bilancio all’ultimo momento - Con una mossa molto irrituale ha aggiunto 3,5 miliardi per accontentare le imprese, e ha alzato l'età per la pensione ... ilpost.it
Legge di bilancio 2026, le novità del testo in aula al Senato - Pensioni, TFR, risorse per le imprese, cedolare affitti brevi e flat tax sui rinnovi contrattuali: analisi delle ultime novità in Manovra 2026. msn.com
Il regalo alle imprese del governo, che legalizza il lavoro povero e si accanisce sui lavoratori sottopagati Al Senato è iniziata la discussione della manovra economica, ma solo sulla carta, visto che il testo è uscito blindato dalle commissioni, dopo i molti scontri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.