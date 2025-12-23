Il governo ha deciso di porre la fiducia sulla legge di Bilancio al Senato, accelerando così l’iter di approvazione della manovra economica. Questa scelta mira a garantire l’approvazione del testo entro la fine dell’anno, in un contesto di particolare attenzione alle scadenze legislative. La manovra, ora in fase di definizione, rappresenta un passaggio importante per le politiche economiche del prossimo anno.

Il governo ha posto la fiducia sulla legge di Bilancio al Senato, accelerando l’approvazione della manovra economica a pochi giorni dalla fine dell’anno. Durante le repliche finali in Aula, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha respinto le accuse di austerità, sostenendo che la linea seguita dall’esecutivo è una scelta di prudenza resa necessaria dal contesto economico attuale. «Questa politica di austerità io la traduco con il termine prudenza», ha detto Giorgetti. Secondo il ministro, l’aumento dei tassi di interesse e il peso del debito pubblico impongono un controllo più stretto dei conti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il governo ha blindato la legge di Bilancio con un maxiemendamento

Leggi anche: Milano-Cortina, il gip: "Il governo ha blindato la Fondazione con un decreto legge, ma è incostituzionale". Gli atti alla Consulta

Leggi anche: Manovra, il governo riscrive la legge di bilancio: pronte modifiche per 3,5 miliardi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Adelante, con juicio | Il governo ha blindato la legge di Bilancio con un maxiemendamento; Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione per Askatasuna; Manovra, scontro in Senato sugli emendamenti: opposizioni all’attacco del governo; Austria, scatta il divieto del velo a scuola per le under 14: tra “tutela” e polemiche.

Capiamo questa legge di bilancio una volta per tutte - Lunedì l’aula del Senato ha iniziato la discussione della legge di bilancio, che verrà approvata martedì per poi essere inviata alla Camera, che avrà un paio di giorni per esaminarla e approvarla in v ... ilpost.it