Il governo fa dietrofront e in commissione Senato stralcia cinque norme tra cui quella che colpiva i lavoratori sottopagati Esultano le opposizioni | Evitata una catastrofe

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato il maxi-emendamento alla manovra, con un dietrofront sulla norma che penalizzava i lavoratori sottopagati, stralciata dalla commissione Bilancio. L’azione ha suscitato reazioni contrastanti, con le opposizioni che sottolineano come sia stata evitata una possibile crisi. La decisione evidenzia le dinamiche politiche e le conseguenze per le categorie interessate, segnando un momento importante nell’iter della manovra economica.

Al termine di una riunione al cardiopalma, è arrivato il via libera della commissione Bilancio del Senato sul maxi-emendamento alla manovra con cui sono state stralciate cinque norme tra cui spicca quella che colpiva i lavoratori sottopagati. Insomma, come chiedevano a grande voce le opposizioni, il governo alla fine ha fatto dietrofront. Così, per effetto della decisione della commissione, è stata stralciata la norma che esonerava i datori di lavoro dal pagare gli arretrati ai lavoratori sottopagati in caso di condanna ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Stessa sorte per la norma sullo spoil system nelle Authority. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

