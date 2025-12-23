Il giro di tangenti all' obitorio del Policlinico scattano due arresti | C' era un' associazione a delinquere

Due persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul presunto giro di tangenti presso l’obitorio del Policlinico. Secondo le accuse, quattro operatori della camera mortuaria avrebbero richiesto somme tra i 50 e i 100 euro per accelerare il rilascio delle salme. L’indagine ha portato alla scoperta di un’associazione a delinquere coinvolta in questa attività illecita.

Scattano due arresti per il presunto giro di tangenti all'obitorio del Policlinico, dove quattro operatori della camera mortuaria avrebbero preteso somme tra i 50 e i 100 euro per velocizzare il rilascio delle salme. Il gip Carmen Salustro, al termine degli interrogatori preventivi che si sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: "Mazzette per restituire e vestire morti": il business all'obitorio del Policlinico, chiesti 15 arresti Leggi anche: La settimana di Dossier: il giro di mazzette all'obitorio del Policlinico, chi sono i "woorking poor" di Palermo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tangenti per velocizzare il rilascio delle salme, il Policlinico sospende i 4 operatori della camera mortuaria; Fino a 200 euro per restituire i morti: Qui da noi funziona così. L'inchiesta sulle tangenti a Palermo; Le mazzette da 100 euro per restituire e vestire i morti: gli affari all'obitorio del Policlinico di Palermo, chiesti 15 arresti; Mazzette per rilasciare le salme al Policlinico di Palermo: «Vedere la moglie? 50 euro». Chiesto l’arresto di 15 persone: come funzionava il sistema. La settimana di Dossier: il giro di mazzette all'obitorio del Policlinico, chi sono i "woorking poor" di Palermo - Speculazione sulla morte, mazzette passate in diretta e minacce a chi non si piegava: “Qui bisogna pagare”. palermotoday.it

Scandalo al Policlinico di Palermo, tangenti per rilasciare le salme: chiesto l'arresto di 15 persone - Palermo, scoperto un sistema di tangenti al Policlinico: soldi per rilasciare le salme e accelerare le pratiche. tag24.it

Il giro di mazzette sui morti al Policlinico, il passaggio dei soldi in diretta e le minacce: "Qui bisogna pagare" - La Procura chiede l'arresto di 15 persone tra cui 4 operatori dell'obitorio che avrebbero intascato anche 3 tangenti al giorno e tenuto pure un fondo comune: "Sono 100 euro, dobbiamo dividere". palermotoday.it

Foggia, libri di Harry Potter con i soldi del Comune: l’ex presidente Iaccarino respinge le accuse, sono 14 le persone imputate per un presunto giro di tangenti a Palazzo di Città #puglia #foggia #processo #cronaca - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.