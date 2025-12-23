Il giro di tangenti all' obitorio del Policlinico scattano due arresti | C' era un' associazione a delinquere

23 dic 2025

Due persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul presunto giro di tangenti presso l’obitorio del Policlinico. Secondo le accuse, quattro operatori della camera mortuaria avrebbero richiesto somme tra i 50 e i 100 euro per accelerare il rilascio delle salme. L’indagine ha portato alla scoperta di un’associazione a delinquere coinvolta in questa attività illecita.

Scattano due arresti per il presunto giro di tangenti all'obitorio del Policlinico, dove quattro operatori della camera mortuaria avrebbero preteso somme tra i 50 e i 100 euro per velocizzare il rilascio delle salme. Il gip Carmen Salustro, al termine degli interrogatori preventivi che si sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

