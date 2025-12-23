Il Giappone sotto attacco della Cina mentre l’occidente guarda altrove

Il ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, è diventato il volto della resistenza giapponese al violento attacco della Cina che va avanti ormai dall'inizio di novembre, quando la neoprem.

Takaichi: Giappone disponibile al dialogo con la Cina - (askanews) – Il Giappone resta disponibile al dialogo con la Cina nonostante le forti tensioni che hanno recentemente segnato i rapporti bilaterali. askanews.it

La crisi diplomatica tra Cina e Giappone - Tokyo – In un contesto internazionale segnato da guerre,tensioni e retoriche contrastanti, dove la Chiesa continua a indicare la via del dialogo, non si placa la crisi diplomatica tra Giappone e Cina, ... agensir.it

