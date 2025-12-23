Il futuro dell’ospedale l’assessora Monni in visita | investimenti per 18,5 milioni

L’assessora Monni ha visitato l’ospedale Lotti di Pontedera, discutendo degli investimenti di 18,5 milioni di euro destinati a migliorare strutture e personale. Durante l’incontro con il personale sanitario, sono stati analizzati i risultati recenti e gli obiettivi futuri, nel quadro di un percorso volto a potenziare i servizi e garantire una maggiore qualità assistenziale. Un momento di confronto volto a tracciare il futuro dell’ospedale nella regione.

Pontedera, 23 dicembre 2025 – Gli investimenti in termini di strutture e personale, i soddisfacenti risultati recentemente conseguiti ed i prossimi obiettivi da raggiungere in futuro sono stati al centro dell'incontro che si è tenuto ieri mattina all'ospedale Lotti di Pontedera tra il personale sanitario e l'assessora regionale al diritto alla salute Monia Monni, accompagnata dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, e dalla direttrice generale dell'Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani. Un momento per complimentarsi dei risultati raggiunti dalla struttura, certificati dal Piano Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, che ha collocato il presidio pontederese al settimo posto a livello nazionale.

