Il foruncolo e il sangue Garlasco l’intercettazione shock di Alberto Stasi

Nella nuova puntata mediatica del caso Garlasco emerge una intercettazione audio che coinvolge Alberto Stasi e il suo allora avvocato Angelo Giarda, deceduto successivamente per complicazioni legate al Covid. L’audio è stato trasmesso nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità condotto da Nicola Porro, in onda ogni lunedì sera su Rete4. Nella conversazione, l’avvocato Giarda fa riferimento a presunte tracce ematiche rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, spiegando che il materiale biologico sarebbe stato estrapolato proprio da lì. Alberto Stasi, nel dialogo, ipotizza che quelle tracce possano essere collegate a un episodio personale, parlando di un possibile contatto con il sangue fuoriuscito da un foruncolo schiacciato sulla schiena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il foruncolo e il sangue”. Garlasco, l’intercettazione shock di Alberto Stasi Leggi anche: Garlasco, l'intercettazione choc di Alberto Stasi: "Il foruncolo e il sangue" Leggi anche: Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Garlasco, l'intercettazione della telefonata tra Alberto Stasi e l'avvocato: il sangue sotto le unghie di Chiara Poggi e il «foruncolino» - Una telefonata del 6 settembre 2007 tra Alberto Stasi e il suo avvocato Angelo Giarda diffusa in esclusiva da Quarto Grado, getta nuova luce sul caso Garlasco e sulle tracce ... msn.com

Garlasco, Alberto Stasi e la telefonata intercettata con l'avvocato: «Il sangue sotto le unghie di Chiara? Spero abbia graffiato il suo assassino» - Una telefonata del 6 settembre 2007 tra Alberto Stasi e il suo avvocato Angelo Giarda diffusa in esclusiva da Quarta Repubblica, getta nuova luce sul caso Garlasco e sulle ... msn.com

Garlasco, gaffe per Nicola Porro: "Sbagliato tutto". E scatta la rivolta sui social dopo l'intervista a Sempio: "Caos" - A Quarta Repubblica il 22 dicembre 2025 un'intercettazione di Stasi sul Dna sulle unghie di Chiara, la gaffe di Porro e l'intervista a Sempio: cosa è successo ... libero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.