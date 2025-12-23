Il fantasma della Jeep Renegade pizzicata 130 volte in Ztl a Roma

Il fantasma della Jeep Renegade, immortalata 130 volte in ZTL a Roma, ha rappresentato per mesi un'ombra difficile da catturare. Con una presenza costante e insospettabile nel cuore della città, questa vettura ha sfidato i sistemi di controllo elettronici, dimostrando un’abilità nel evitare le restrizioni del centro storico. Un fenomeno che solleva interrogativi sulla gestione e l’efficacia delle norme di accesso e sorveglianza in zona a traffico limitato.

AGI - Per mesi è stata un' ombra imprendibile, un miraggio capace di beffare i varchi elettronici del Centro Storico con la spavalderia di chi si crede invisibile. Oltre 130 violazioni accumulate tra giugno e dicembre, una pioggia di sanzioni ignorate e quegli accessi sistematici nelle Zone a Traffico Limitato che hanno finito per accendere un campanello d'allarme negli uffici della Polizia Locale di Roma Capitale. Non era solo indisciplina, era una sfida perfetta al sistema. Il piano era diabolico nella sua semplicità: una targa clonata alla perfezione, gemella di quella appartenente a un ignaro trentaseienne casertano, proprietario di un veicolo identico per marca e modello.

