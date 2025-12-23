Il direttore generale del Forlì Mariani predica calma | Sostenibilità fondamentale bene il nostro girone d' andata

Il direttore generale del Forlì, Matteo Mariani, invita alla calma e alla riflessione, sottolineando l’importanza della sostenibilità nel percorso della squadra. All’indomani della sconfitta di Perugia, Mariani fa un bilancio positivo del girone d’andata, evidenziando i segnali di crescita e il buon lavoro svolto finora, mantenendo un approccio sobrio e realistico.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.