Il direttore generale del Forlì Mariani predica calma | Sostenibilità fondamentale bene il nostro girone d' andata
Il direttore generale del Forlì, Matteo Mariani, invita alla calma e alla riflessione, sottolineando l’importanza della sostenibilità nel percorso della squadra. All’indomani della sconfitta di Perugia, Mariani fa un bilancio positivo del girone d’andata, evidenziando i segnali di crescita e il buon lavoro svolto finora, mantenendo un approccio sobrio e realistico.
All'indomani della pesante sconfitta di Perugia è il direttore generale del Forlì Calcio Matteo Mariani a salire in cattedra e a stilare il bilancio del girone d'andata dei galletti smorzando i toni sulla sconfitta del "Curi" ma soprattutto evidenziando nonostante tutto il buon percorso fino a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
