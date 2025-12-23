Il direttore del Giornale d’Italia Luca Greco a Mattino 5 su Canale 5 dalle 9 alle 9.30 tra i temi sicurezza pubblica e violenza da babygang

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore del Giornale d’Italia, Luca Greco, sarà ospite a Mattino 5 su Canale 5, dalle 9 alle 9.30, per discutere di sicurezza pubblica e violenza tra baby gang. Interviene sui recenti episodi di violenza, tra cui l’accoltellamento di un 22enne in Corso Como e la rapina di un 15enne tra corso Buenos Aires e via San Gregorio.

Il direttore Luca Greco, nel programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, presenta due dei recenti casi di violenza condotta da minori: il 22enne accoltellato in Corso Como il 12 ottobre e il 15enne rapinato tra corso Buenos Aires e via San Gregorio il 23 dicembre Nel corso de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il direttore del giornale d8217italia luca greco a mattino 5 su canale 5 dalle 9 alle 930 tra i temi sicurezza pubblica e violenza da babygang

© Ilgiornaleditalia.it - Il direttore del Giornale d’Italia Luca Greco a Mattino 5 su Canale 5 dalle 9 alle 9.30, tra i temi sicurezza pubblica e violenza da babygang

Leggi anche: Il GdI in Israele – tir con aiuti umanitari nel piazzale del varco di Kerem Shalom: ingressi solo dalle 7,30 alle 9 e dalle 15,30 alle 16,30 - VIDEO

Leggi anche: Giornale radio del mattino, martedì 30 settembre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.