Il direttore del Giornale d’Italia Luca Greco a Mattino 5 su Canale 5 dalle 9 alle 9.30 tra i temi sicurezza pubblica e violenza da babygang
Il direttore del Giornale d’Italia, Luca Greco, sarà ospite a Mattino 5 su Canale 5, dalle 9 alle 9.30, per discutere di sicurezza pubblica e violenza tra baby gang. Interviene sui recenti episodi di violenza, tra cui l’accoltellamento di un 22enne in Corso Como e la rapina di un 15enne tra corso Buenos Aires e via San Gregorio.
Il direttore Luca Greco, nel programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, presenta due dei recenti casi di violenza condotta da minori: il 22enne accoltellato in Corso Como il 12 ottobre e il 15enne rapinato tra corso Buenos Aires e via San Gregorio il 23 dicembre Nel corso de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
