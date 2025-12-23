Il direttore del Giornale d’Italia Luca Greco a Mattino 5 su Canale 5 dalle 9 alle 9.30 tra i temi sicurezza pubblica e violenza da babygang

Il direttore del Giornale d’Italia, Luca Greco, sarà ospite a Mattino 5 su Canale 5, dalle 9 alle 9.30, per discutere di sicurezza pubblica e violenza tra baby gang. Interviene sui recenti episodi di violenza, tra cui l’accoltellamento di un 22enne in Corso Como e la rapina di un 15enne tra corso Buenos Aires e via San Gregorio.

