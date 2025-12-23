Il deposito della paura Sequestrati duecento chili di fuochi d’artificio Erano a rischio esplosione

Nella provincia di Lodi, la Polizia ha sequestrato circa 200 chili di fuochi d’artificio trovati in un magazzino interrato, vicino a materiali altamente infiammabili. L’intervento è stato necessario per prevenire il rischio di esplosioni e garantire la sicurezza pubblica. L’operazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi sul commercio e lo stoccaggio di sostanze pericolose.

(Lodi) Circa duecento chili di fuochi d'artificio, stipati in un magazzino interrato, accanto a materiale altamente infiammabile, sono stati sequestrati dagli uomini della Questura di Lodi. Si trovavano in un ambiente che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto trasformarsi in un grave pericolo per l'incolumità pubblica. È quanto hanno scoperto i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Pas, anticrimine, della Questura di Lodi, durante un controllo effettuato nella giornata del 17 dicembre a Sant'Angelo Lodigiano. Il blitz è scattato nell'ambito delle attività intensificate in vista delle festività di fine anno.

