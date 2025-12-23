Il custode del Natale | un viaggio poetico al Teatro del Lido

Il custode del Natale è uno spettacolo teatrale pensato per i bambini, prodotto dalla compagnia Teatro Telaio. L’evento si terrà al Teatro del Lido di Ostia domenica 28 dicembre alle ore 17:30. Un’occasione per vivere un momento di poesia e magia, in un ambiente adatto alle famiglie e ai più piccoli. Un appuntamento da non perdere per chi desidera condividere un’esperienza teatrale nel periodo natalizio.

Cosa: Lo spettacolo teatrale per bambini Il custode del Natale della compagnia Teatro Telaio. Dove e Quando: Teatro del Lido di Ostia, domenica 28 dicembre alle ore 17:30. Perché: Una fiaba moderna che invita i più piccoli a scoprire il valore dell’incontro e della solidarietà oltre la routine. L’atmosfera delle festività natalizie si accende sul litorale romano con un appuntamento dedicato alle famiglie e ai sognatori di ogni età. Il Teatro del Lido, spazio culturale fondamentale del sistema Teatri in Comune, si prepara a ospitare una narrazione delicata e profonda, capace di trasportare il pubblico in una dimensione sospesa tra terra e mare. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - “Il custode del Natale”: un viaggio poetico al Teatro del Lido Leggi anche: Al Teatro del Lido di Ostia Valdrada Teatro presenta “Le donne al Parlamento 2100” il 27 e 28 novembre Leggi anche: "Vie del popolo" al Teatro del Lido La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tradizioni natalizie che rispettano la natura, un viaggio nel mondo. SAN FRANCESCO D'ASSISI. . Stiamo per entrare nella settimana che ci porta al Natale, un momento di grazia che speriamo porti pace e serenità nella vita di ciascuno Il nostro Custode, fra Marco, a nome di tutta la comunità dei frati del Sacro Convento, ri - facebook.com facebook Natale in Terra Santa, il Custode: «Dio si fa vicino nella fragilità» Il videomessaggio di padre Ielpo diffuso dal Christian Media Center della Custodia. «L’immagine dirompente del Natale è la piccolezza. Una stalla diventa il luogo dell’infinito» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.