Il custode del Natale | un viaggio poetico al Teatro del Lido

Il custode del Natale è uno spettacolo teatrale pensato per i bambini, prodotto dalla compagnia Teatro Telaio. L’evento si terrà al Teatro del Lido di Ostia domenica 28 dicembre alle ore 17:30. Un’occasione per vivere un momento di poesia e magia, in un ambiente adatto alle famiglie e ai più piccoli. Un appuntamento da non perdere per chi desidera condividere un’esperienza teatrale nel periodo natalizio.

Cosa: Lo spettacolo teatrale per bambini Il custode del Natale della compagnia Teatro Telaio. Dove e Quando: Teatro del Lido di Ostia, domenica 28 dicembre alle ore 17:30. Perché: Una fiaba moderna che invita i più piccoli a scoprire il valore dell’incontro e della solidarietà oltre la routine. L’atmosfera delle festività natalizie si accende sul litorale romano con un appuntamento dedicato alle famiglie e ai sognatori di ogni età. Il Teatro del Lido, spazio culturale fondamentale del sistema Teatri in Comune, si prepara a ospitare una narrazione delicata e profonda, capace di trasportare il pubblico in una dimensione sospesa tra terra e mare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

