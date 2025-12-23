Il crocifisso di Alberto Inglesi nella basilica di San Francesco

Il crocifisso ligneo di Alberto Inglesi, artista del XVII secolo, è ospitato nella basilica di San Francesco. Questa opera rappresenta un esempio significativo dell’arte sacra dell’epoca e contribuisce a conservare il patrimonio storico e religioso della chiesa. La presenza del crocifisso arricchisce il contesto artistico e spirituale del luogo, offrendo ai visitatori un momento di riflessione e di contemplazione.

Il crocifisso ligneo del maestro Alberto Inglesi ha trovato accoglienza nella basilica di di San Francesco. L'opera, rimasta inedita per decenni, restituisce così alla città "non solo un vertice della scultura contemporanea, ma una testimonianza tangibile che intreccia l'eccellenza artistica con la storia della santità moderna", annota David Tammaro. L'installazione, aggiunge, "reca la firma inconfondibile di Alberto Inglesi, artista poliedrico ed erede di quella tradizione toscana capace di piegare la materia a un volere espressivo totale. In questo legno, la critica ravvisa una delle vette della sua produzione: Inglesi non si è limitato a scolpire, ma ha scavato la forma con un vigore plastico che ricorda la grande statuaria medievale, riletta però attraverso una sensibilità moderna".

