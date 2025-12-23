Il creatore di Call of Duty Vince Zampella muore a 55 anni in un incidente stradale

Vince Zampella, noto per aver co-creato la celebre serie Call of Duty e attualmente alla guida di Respawn Entertainment, è scomparso in un incidente stradale all’età di 55 anni. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione nel settore dei videogiochi, dove il suo contributo ha segnato una significativa evoluzione. La sua scomparsa lascia un vuoto tra professionisti e appassionati, che ricordano il suo ruolo nel plasmare il panorama videoludico.

Il mondo dei videogiochi perde una delle sue figure più influenti con la prematura scomparsa di Vince Zampella, co-creatore della storica serie Call of Duty e attuale capo di Respawn Entertainment. Lo sviluppatore cinquantacinquenne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto domenica sulla Angeles Crest Highway, in California. Le prime ricostruzioni parlano .

