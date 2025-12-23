il conte no vax e i vaccini sperimentali ai poliziotti

Lo scontro di ieri in commissione Covid sull’audizione dei danneggiati dal vaccino riaccende le polemiche su No Vax, green pass e obbligo vaccinale in pandemia. Nel tardo pomeriggio di ieri il capogruppo FdI al Senato Lucio Malan dava notizia su X di un concitato Ufficio di presidenza della commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in cui Pd e M5S si sarebbero opposti all’audizione delle associazioni dei danneggiati da vaccino Covid “per non fare la rassegna dei No Vax”. Nel suo post, il senatore Malan fa notare che tale pretesto è privo di logica: “Se non sei vaccinato non puoi avere avuto danno dal vaccino!”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ecco gli effetti sui vaccini della retorica no vax

Perché lo studio No Vax non dimostra rischi dei vaccini sul sistema nervoso centrale

