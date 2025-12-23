Il concerto di Natale con Deviana P Morgan
Il concerto di Natale con Deviana P. Morgan segna un momento speciale nella stagione teatrale del teatro comunale di Capannoli. Un’occasione per vivere un evento musicale dedicato alle festività, in un’atmosfera intima e raccolta. L’appuntamento invita il pubblico a condividere un momento di cultura e musica, contribuendo a rendere ancora più speciale il periodo natalizio nella comunità.
La stagione teatrale del teatro comunale di Capannoli entra nel vivo delle festività con un appuntamento imperdibile. Stasera alle 21:30 il palco si trasformerà in un tempio della musica internazionale per un " Concerto di Natale " che promette scintille, portando nel cuore della Toscana le atmosfere vibranti oltreoceano. Protagonisti della serata saranno Deviana P. Morgan & X-Jam Band, un sodalizio artistico tra Stati Uniti e Italia che ha già dato prova di un’intesa straordinaria. Dopo il trionfo registrato durante l’ultima serata del festival estivo, la formazione torna a grande richiesta per regalare al pubblico una notte di pura energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
