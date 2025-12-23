il comune di roma regala 200 panettoni alle detenute di rebibbia

AGI - L’Assemblea Capitolina, con il sostegno di tutti i gruppi politici e grazie al lavoro della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Valentina Calderone, ha consegnato 200 panettoni alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia – sezione femminile “Germana Stefanini”. Si tratta di un’iniziativa condivisa per portare un segno concreto di attenzione e umanità in occasione delle festività natalizie. "Grazie alla Garante delle persone private della libertà personale di Roma, Valentina Calderone, che oggi ha consegnato all'Istituto femminile di Rebibbia 200 panettoni che, con tutti i gruppi consiliari, abbiamo deciso di acquistare e destinare alle detenute per Natale. 🔗 Leggi su Agi.it

