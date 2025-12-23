Il Colle grazia Alaa calciatore libico condannato a 30 anni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato una grazia parziale per Abdelkarim Alla F., noto calciatore libico condannato a 30 anni di reclusione. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di clemenza e amnistia, con l’obiettivo di favorire un percorso di reinserimento sociale. La vicenda ha suscitato attenzione sia nel mondo sportivo sia in quello istituzionale, evidenziando il ruolo delle decisioni di clemenza nel sistema giudiziario italiano.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato una grazia parziale per Abdelkarim Alla F. Hamad: ha cancellato undici anni e quattro mesi dai venti che gli restano ancora da . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Colle grazia Alaa, calciatore libico condannato a 30 anni Leggi anche: Chi sono i 5 graziati da Mattarella: dal calciatore libico condannato per scafismo all’uomo che uccise la moglie per disperazione Leggi anche: Da promessa del calcio libico a “scafista” in una prigione italiana: la storia di Alaa Faraj Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Quirinale, grazia al calciatore libico condannato per scafismo; Grazia parziale per Alaa Faraj, 'sconto' di 11 anni di carcere; Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista; Il calciatore libico condannato a 30 anni per strage come scafista: la storia di Alaa Faraj, graziato da Mattarella. Grazia parziale per Alaa Faraj, 'sconto' di 11 anni di carcere - Grazia parziale per Alaa Faraji, il calciatore libico 30enne condannato a 30 anni per favoreggiamento della immigrazione clandestina e omicidio plurimo, perché nella traversata che lo ha portato in It ... adnkronos.com

Il calciatore libico condannato a 30 anni per strage come scafista: la storia di Alaa Faraj, graziato da Mattarella - Giudicato colpevole per le 49 morti della "strage di Ferragosto" del 2015, dopo dieci anni è un uomo libero. lasicilia.it

Chi sono i 5 graziati da Mattarella: dal calciatore libico condannato per scafismo all’uomo che uccise la moglie per disperazione - Bardhyl Zeneli, Cioni Franco, Ciappei Alessandro, Spezzuti Gabriele e Abdelkarim Alla F. msn.com

Il presidente Sergio Mattarella ha concesso oggi la grazia ad Alaa Faraj, mettendo fine a uno scandalo giudiziario incredibile. Un ragazzo condannato a 30 anni senza prove solo per offrire un colpevole alla propaganda. x.com

