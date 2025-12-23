Il Codacons allarga il caso Signorini | esposto per casting opachi e abuso di potere nei reality
Il Codacons porta il caso Corona-Signorini alla Procura, Agcom e Garante Privacy: casting opachi nei reality, asimmetria di potere e possibili ipotesi di reati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Codacons allarga il caso Signorini: esposto per casting opachi e abuso di potere nei reality
Caso Corona-Signorini, esposto Codacons a procura, Agcom e Garante Privacy - Sulla vicenda che ha visto in questi giorni protagonisti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini il Codacons, congiuntamente all'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha presentat
Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» - «Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale ... editorialedomani.it
