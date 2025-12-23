Il Codacons allarga il caso Signorini | esposto per casting opachi e abuso di potere nei reality

Caso Corona-Signorini, esposto Codacons a procura, Agcom e Garante Privacy - (Adnkronos) – Sulla vicenda che ha visto in questi giorni protagonisti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini il Codacons, congiuntamente all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha presentat ... msn.com

Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» - «Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale ... editorialedomani.it

