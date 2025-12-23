Il cinema abbraccia tutti | ecco cosa vedere a Natale 2025 l’elenco dei film e i nostri consigli
Ecco una selezione di film da non perdere a Natale 2025, pensata per tutti i gusti. Tra nuove uscite e classici, il cinema offre un’ampia scelta di titoli che accompagnano le festività, arricchendo momenti di relax e condivisione. Di seguito l’elenco completo con alcuni consigli per scoprire le proposte più interessanti di questa stagione natalizia.
Bologna, 23 dicembre 2025 – Certamente ’Avatar 3’, ’Zootropolis 2’, ’Buen Camino’, ’Un topolino sotto l’albero’, ma anche ’Father Mother Brother Sister’, ’La mia famiglia a Taipei’, ’Norimberga’ e pure i titoli vintage come ’Il cielo sopra Berlino’, ’Scrivimi fermo posta’, ’Mean Streets’, ’Mamma ho perso l’aereo’. Ecco cosa promettono gli schermi bolognesi per i giorni di festa attorno a Natale. Avatar conquista tutti gli schermi. epa12572863 (L-R) Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana, Britain Dalton, director James Cameron, Oona Castilla Chaplin, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, filmmaker David Thewlis and Stephen Lang pose during the photocall for the European premiere of the movie 'Avatar: Fire and Ash' at La Seine Musicale in Boulogne-Billancourt, Paris suburbs, France, 05 December 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: I migliori film di Natale 2025 al cinema. Cosa vedere in sala durante le festività
Leggi anche: 6 libri per bambini per chi ancora non sa cosa regalare a Natale: ecco i nostri consigli
De Sica: «Una volta mio padre perse tutto al Casinò, gli prestai 250mila lire guadagnate con lo spettacolo e tornò felice a giocare».
Anche La7 con il suo nuovo canale La7 Cinema abbraccia le feste di Natale con una speciale programmazione di film per la prima serata. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.