Il ciclone di Natale senza gelo | piogge persistenti si abbassa la quota neve fino alla collina in Emilia-Romagna

Il ciclone di Natale porta piogge persistenti e una diminuzione della quota neve fino alle colline dell’Emilia-Romagna. La giornata del 24 dicembre si preannuncia come il momento di maggiore criticità di questa ondata di maltempo, causata da una perturbazione di origine atlantica che interessa la regione. Le condizioni meteo continueranno a influenzare le celebrazioni natalizie, richiedendo attenzione e precauzioni per i cittadini.

Bologna, 23 dicembre 2025 – Cambiano le previsioni meteo: il giorno della vigilia di Natale, 24 dicembre, resta il peggiore di questa ondata di maltempo, ribattezzata ‘ciclone natalizio’, che interessa anche l’ Emilia-Romagna, a causa di una perturbazione di origine atlantica in transito. Non sarà accompagnata dal gelo siberiano: “le temperature, pur calando, si manterranno in linea su valori in linea con una fase invernale tipica degli ultimi anni e umida. Possiamo definire questa fase come un periodo di maltempo a tratti invernale, caratterizzato dalla forza del vento, dall'intensità delle precipitazioni (sia liquide che nevose) e dal sensibile calo delle temperature in quota", spiega il meteorologo Federico Brescia su il Meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

