Il caso Nocini quel bando a misura di figlio d’arte che continua a imbarazzare l’Università di Verona

Una selezione senza selezione. Un concorso senza concorrenza. Un’operazione spudoratamente (s)coperta, la mossa di chi si sente assolto in partenza, perché tutto è lecito a patto che sia formalmente in ordine. Una procedura costruita per non dover scegliere: la scelta era già stata fatta. Di padre ( Nocini senior, chirurgo maxillo-facciale, ex rettore) in figlio ( Nocini junior, otorino, docente ordinario). Un 33enne con all’attivo già 242 pubblicazioni scientifiche. È da qui che bisogna partire per capire lo scandalo che ha travolto l’ Università di Verona. Il protagonista è un figlio d’arte con un curriculum ipertrofico – 242 pubblicazioni scientifiche in poco più di sette anni, una media di 34,57 all’anno – e un cognome che in quell’ateneo pesa molto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
