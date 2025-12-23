Il Capodanno si festeggia in piazza a Sottomarina

Il Capodanno 2025 sarà celebrato a Sottomarina, Chioggia, con un evento in Piazzale Italia. La serata prevede uno spettacolo di intrattenimento firmato Radio Company, offrendo alla comunità un'occasione di incontro e convivialità per salutare l'anno appena trascorso. L'iniziativa si inserisce nella tradizione di festeggiamenti pubblici, promuovendo un momento di aggregazione nel rispetto delle normative vigenti.

Chioggia saluterà il 2025 e festeggerà Capodanno 2026 in Piazzale Italia a Sottomarina con lo spettacolo Wonder Company targato Radio Company. In console ci saranno Ale De Biasi, Leo e la Novaluna Party Band. L'evento, in programma dalle ore 22 alle ore 2, sarà impreziosito dallo spettacolo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

