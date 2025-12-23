Il Capodanno a Mestre si festeggia in piazza con Random la festa a caso
A Mestre, il Capodanno 2026 si celebra in piazza Ferretto con l'evento
Mestre accoglie l'arrivo del 2026 con “Random, una festa a caso!”: per la notte di San Silvestro, piazza Ferretto si trasforma nel palcoscenico di un evento fatto di musica ed energia, con ospiti pronti a far ballare il pubblico.Random è un format che promette una notte senza schemi. La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
