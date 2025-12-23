Il capo più tradizionale delle feste di Natale può diventare un outfit super chic se scelto e abbinato così

Il capo più tradizionale delle festività natalizie, il maglione rosso, può essere trasformato in un outfit elegante e raffinato con le giuste scelte di abbinamento. Escludendo il noto “ugly christmas sweater”, questo indumento rappresenta da sempre un simbolo delle celebrazioni natalizie. Con un tocco di stile e attenzione ai dettagli, un semplice maglione può diventare un elemento chic e senza tempo per i giorni di festa.

Se si esclude il controverso “ugly christmas sweater”, quando si tratta di scegliere un capo che rappresenti alla perfezione il periodo delle Feste, in particolare dei giorni intorno a Natale, la prima cosa che viene in mente è un bel maglione rosso. Senza dubbio si tratta di un pezzo dell’armadio che si contraddistingue per il suo colore intenso e per essere una fantastica arma contro il freddo dell’inverno. Anche questo pull tradizionale, però, alla lunga rischia di diventare sempre uguale a sé stesso e quindi banale. Soprattutto se lo si abbina sempre allo stesso modo, cioè con un paio di jeans o di pantaloni neri. 🔗 Leggi su Amica.it

