Il Canto di Natale | emozioni solidarietà e grande partecipazione

Tempo di lettura: 2 minuti Applausi sentiti e grande attenzione del pubblico hanno accompagnato “Il Canto di Natale”, lo spettacolo di beneficenza andato in scena grazie alla Compagnia Artistica ARGÁ – Teatro & Danza, realizzato in collaborazione con l’ Unità Pastorale San Filippo Neri, nella persona di don Marco Capaldo, confermando il forte legame tra il progetto artistico, la città e il suo pubblico. Ispirato e rivisitato dal celebre racconto di Charles Dickens “ A Christmas Carol ”, lo spettacolo – con regia e testo di Gabriele Notari De Luca – ha offerto una lettura intensa e contemporanea di una storia senza tempo, esplorando i temi della solidarietà, della rinascita interiore e del valore delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

