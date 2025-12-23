Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno annunciato su Instagram la nascita del loro quarto figlio. La coppia, già genitori di tre bambini, ha condiviso con i loro follower la gioia di accogliere un nuovo membro nella famiglia. L’annuncio, accompagnato da una foto del neonato, conferma la crescita del nucleo famigliare e il felice momento di questa nuova arrivo.

E nrique Iglesias e Anna Kournikova accolgono « un nuovo sole » nella loro famiglia già numerosa. La coppia ha annunciato su Instagram la nascita del loro quarto bambino, confermando la notizia con un tenero scatto del neonato. Il messaggio è semplice, ma pieno di emozione: « My Sunshine », hanno scritto a corredo della foto in cui il piccolo è avvolto in una copertina, nella sua culla ospedaliera, accanto a un peluche. La coppia non ha ancora rivelato né il sesso né il nome del piccolo sole. I gemellini di Enrique Iglesias e Anna Kournikova. guarda le foto Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante pop e l'ex tennista, già genitori di tre bambini, hanno annunciato su Instagram la nascita del loro quarto figlio

E' nato il quarto figlio di Enrique Iglesias e Anna Kournikova.

