Il camion sfrena e lo schiaccia contro il cancello di casa | morto Pietro Usai

Lunedì sera a Muravera, nel Cagliaritano, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Pietro Usai, un uomo di 71 anni. Lo schiacciamento è avvenuto nel vialetto della sua abitazione, dove un autocarro ha sfrenato e lo ha investito contro il cancello. L’accaduto ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.