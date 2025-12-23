Il camion sfrena e lo schiaccia contro il cancello di casa | morto Pietro Usai

Lunedì sera a Muravera, nel Cagliaritano, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Pietro Usai, un uomo di 71 anni. Lo schiacciamento è avvenuto nel vialetto della sua abitazione, dove un autocarro ha sfrenato e lo ha investito contro il cancello. L’accaduto ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Tragico incidente lunedì sera a Muravera, nel Cagliaritano: un pensionato di 71 anni, Pietro Usai, è morto schiacciato da un autocarro nel vialetto della sua abitazione in località Tuerra, una delle borgate del paese.Secondo quanto accertato dai carabinieri della locale stazione di Castiadas. 🔗 Leggi su Today.it

il camion sfrena e lo schiaccia contro il cancello di casa morto pietro usai

© Today.it - Il camion sfrena e lo schiaccia contro il cancello di casa: morto Pietro Usai

