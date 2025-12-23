Il calendario 2026 in regalo Dodici scatti di solidarietà

Domani, in edicola con La Nazione, i nostri lettori troveranno in omaggio il calendario 2026 intitolato “Il sole nella notte”. Dodici scatti che celebrano il mondo del volontariato, offrendo un’interpretazione visiva di solidarietà e impegno. Un’occasione per riflettere e avvicinarsi a questa realtà con immagini che raccontano storie di attenzione e supporto.

EMPOLI Ci siamo. Domani in edicola con La Nazione in nostri lettori troveranno in omaggio il calendario 2026 “Il sole nella notte“ dedicato al mondo del volontariato. Volti, mani, sorrisi, persone che si fanno presenza per anziani, bambini, disabili, per chiunque si trovi in una condizione di fragilità o solitudine. Ogni mese una foto di gruppi e associazioni del territorio che dedicano il loro tempo agli altri. Anche oggi vi proponiamo un assaggio con l’anteprima degli scatti: gli ultimi due che chiuderanno l’anno. Quali sorprese per il mese di novembre? Protagoniste sono l’associazione “Riccardo Neri e Alessio Ferramosca” e la Polisportiva I’Giglio che hanno contribuito all’acquisto di una “Veloplus”, una bici elettrica con caratteristiche assolutamente innovative: il mezzo consente infatti il trasporto di persone con problemi motori, le quali possono rimanere comodamente sedute sulla propria sedia a rotelle, senza mai separarsi da essa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

