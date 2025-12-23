Il calcio piange Fiorito Frezzato | addio allo storico massaggiatore di tante squadre

Il mondo del calcio italiano si stringe intorno alla scomparsa di Fiorito Frezzato, storico massaggiatore di molte squadre. Figura stimata e rispettata, la sua presenza ha accompagnato numerosi momenti della carriera di giocatori e squadre, lasciando un segno di professionalità e umanità. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorda con affetto e riconoscenza il suo contributo.

Il mondo del calcio, soprattutto quello fatto di spogliatoi, campi di provincia e rapporti umani prima ancora che sportivi, piange Fiorito Frezzato. Massaggiatore, fisioterapista, uomo di riferimento per decine di squadre e centinaia di calciatori, Frezzato è scomparso lasciando un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto davvero. Nato nel 1948, per tutti era semplicemente “Fiore”. Un soprannome che racconta più di mille curriculum: presenza costante, sorriso pronto, competenza silenziosa. Uno di quelli che non finivano quasi mai nei titoli, ma senza i quali una squadra non è mai davvero una squadra. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Il calcio piange Fiorito Frezzato: addio allo storico massaggiatore di tante squadre Leggi anche: Il calcio piange Lorenzo Buffon: addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50 Leggi anche: Calcio in lutto, addio allo storico allenatore: il dolore è enorme Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il calcio piange Fiorito Frezzato, massaggiatore di tante squadre - ALESSANDRIA – Il mondo del calcio provinciale piange il massaggiatore Fiorito Frezzato, figura molto conosciuta e stimata, che per tanti anni ha accompagnato squadre e giocatori della provincia con co ... ilpiccolo.net

Il calcio piange Fiorito Frezzato: addio allo storico massaggiatore di tante squadre - La notizia ha colpito il mondo del calcio e in particolare la Serie A per la scomparsa di un grande uomo. urbanpost.it

| Il calcio piange Stefano Vavoli, ex portiere di Serie A, scomparso a 65 anni a Quartu Sant’Elena. Originario del Lazio, aveva trovato in Sardegna la sua casa dopo una carriera che lo aveva visto difendere i pali di I - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.