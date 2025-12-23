Il calciatore libico Alaa Faraj condannato a 30 anni per strage come scafista | graziato da Mattarella

Dopo quasi dieci anni di procedimenti giudiziari, il calciatore libico Alaa Faraj è stato condannato a 30 anni di reclusione come scafista, in relazione a una tragedia di migranti. La vicenda riguarda anche Abdelkarim Alla F., coinvolto nelle successive fasi legali. Recentemente, Faraj ha ricevuto la grazia dal presidente Mattarella, riaprendo il dibattito sulle responsabilità e sulle politiche migratorie.

Dopo quasi dieci anni trascorsi tra carcere e aule di tribunale, la vicenda giudiziaria di Abdelkarim Alla F. Hamad, conosciuto come Alaa Faraj, conosce un punto di svolta. Con un decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al giovane di origine libica è stata concessa la grazia parziale, che estingue una parte della pena residua ancora da scontare. Un atto che chiude una delle storie più controverse legate alle tragedie dell’ immigrazione nel Mediterraneo e che riaccende il dibattito sul rapporto tra giustizia, responsabilità individuale e contesti estremi. Leggi anche: Tragedia in Inghilterra: Il portiere James Hitchcock muore dopo un’aggressione, arrestato un calciatore Alaa Faraj era arrivato a Lampedusa nel 2015, poco più che minorenne, come uno dei 313 sopravvissuti a una traversata conclusasi con la morte di 49 persone, asfissiate nella stiva di un barcone partito dalla Libia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il calciatore libico Alaa Faraj condannato a 30 anni per strage come scafista: graziato da Mattarella Leggi anche: Da promessa del calcio libico a “scafista” in una prigione italiana: la storia di Alaa Faraj Leggi anche: Il Colle grazia Alaa, calciatore libico condannato a 30 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il principio di verità di Alaa Faraj, che ha ricevuto la grazia parziale dal Quirinale; Grazia parziale per Alaa Faraj, 'sconto' di 11 anni di carcere; Alaa Faraj esce da un incubo. Voleva studiare e fare il calciatore, accusato di essere scafista; Il calciatore libico condannato a 30 anni per strage come scafista: la storia di Alaa Faraj, graziato da Mattarella. Il calciatore libico condannato a 30 anni per strage come scafista: la storia di Alaa Faraj, graziato da Mattarella - Giudicato colpevole per le 49 morti della "strage di Ferragosto" del 2015, dopo dieci anni è un uomo libero. lasicilia.it

