Il buon Natale dei Carabinieri | Staremo vicini alle comunità di tutta la provincia

Il Natale è un momento di condivisione e vicinanza. Anche quest’anno, i Carabinieri intendono essere presenti nelle comunità della provincia, offrendo supporto e sicurezza durante le festività. Con un impegno costante, vogliono rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, contribuendo a rendere questo periodo più sereno e tranquillo per tutti.

