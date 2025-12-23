Il buon Natale dei Carabinieri | Staremo vicini alle comunità di tutta la provincia
Il Natale è un momento di condivisione e vicinanza. Anche quest’anno, i Carabinieri intendono essere presenti nelle comunità della provincia, offrendo supporto e sicurezza durante le festività. Con un impegno costante, vogliono rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, contribuendo a rendere questo periodo più sereno e tranquillo per tutti.
“Anche quest'anno noi carabinieri vogliamo essere vicini alle comunità, in particolare nella notte di Natale e in tutto il periodo natalizio. Un periodo in cui c'è un grande movimento sia di persone che di auto e nel quale la nostra attenzione è sempre alta. Parteciperemo a tante celebrazioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
