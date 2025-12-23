Il boss del Bournemouth Iraola cerca disperatamente di mantenere Semenyo mentre il Chelsea si unisce al Liverpool e al Man United nella corsa per il ghanese

2025-12-23 17:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Andoni Iraola spera disperatamente che il Bournemouth possa trattenere la tanto richiesta ala Antoine Semenyo, ma ammette che la situazione è fuori dal controllo del club. Semenyo è un obiettivo segnalato per la maggior parte dei pezzi grossi della Premier League, con il Chelsea che si unisce alla corsa insieme a giocatori del calibro di Manchester City, Liverpool e Manchester United. Il nazionale del Ghana ha una clausola rescissoria di £ 65 milioni che scade il 10 gennaio ed è probabile che sarà uno dei primi a muoversi nella prossima finestra di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

