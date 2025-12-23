Il bollettino medico di Isak è devastante non sa quando tornerà | il Liverpool ha bruciato 150 milioni

Il bollettino medico di Isak ha evidenziato un infortunio grave, senza indicazioni sui tempi di recupero. Il Liverpool, che aveva investito 150 milioni di euro per il suo acquisto, si trova ora a fare i conti con un’incertezza che pesa sul futuro del giocatore e sulla strategia della squadra. La situazione mette in discussione le aspettative generate dall’ingaggio e il progetto a lungo termine del club.

