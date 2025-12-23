Il bilancio della Provincia Oltre 60 milioni per strade scuole e ricostruzione

È stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 della Provincia, che prevede oltre 60 milioni di euro destinati a interventi su strade, scuole e ricostruzione. Il Consiglio provinciale ha approvato il documento ieri, con 8 voti favorevoli e 3 astenuti, segnando un passo importante per la pianificazione degli interventi pubblici nel territorio.

È stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 della Provincia. Il Consiglio si è espresso ieri con 8 voti favorevoli e 3 astenuti. Lo stesso bilancio ha acquisito parere favorevole all’unanimità da parte dell’assemblea dei sindaci nella mattinata di ieri. Per l’esercizio 2026 il bilancio ammonta a 128,76 milioni di euro, in equilibrio tra entrate e spese. Le entrate tributarie previste sono pari a 33,51 milioni. I trasferimenti statali ammontano a 20,87 milioni e garantiscono il funzionamento dell’ente. "Anche per il 2026 la voce di spesa più rilevante resta il contributo obbligatorio al risanamento della finanza pubblica – spiegano dall’ente –, pari a 23,7 milioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio della Provincia. Oltre 60 milioni per strade, scuole e ricostruzione Leggi anche: Provincia, approvato il bilancio: oltre 53 milioni di avanzo per strade, scuole e territorio Leggi anche: Provincia, pronto il bilancio di previsione: 40 milioni per strade, scuole e ambiente Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il bilancio della Provincia. Oltre 60 milioni per strade, scuole e ricostruzione; Bilancio Provincia: 60 milioni di investimenti, ma pesa il prelievo statale; Bilancio 2026-2028 approvato: la Provincia di Vicenza investe sul futuro del territorio; Prato Nevoso: investimenti per oltre 60 milioni di euro nel triennio 2026-2028. Il bilancio della provincia. Oltre 60 milioni per strade, scuole e ricostruzione - Il Consiglio si è espresso ieri con 8 voti favorevoli e 3 astenuti. msn.com

Bilancio Provincia: 60 milioni di investimenti, ma pesa il prelievo statale - 2028 della Provincia di Vicenza, dopo il passaggio in assemblea dei sindaci. altovicentinonline.it

Bilancio regionale: oltre 9,6 milioni di euro alla provincia di Grosseto per sviluppo e sicurezza - Lidia Bai e Leonardo Marras commentano il bilancio della Regione Toscana e i contributi per la provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com

I CONTI DELLA PROVINCIA - Per l’esercizio 2026 il bilancio della Provincia di Forlì-Cesena ammonta complessivamente a 128,76 milioni di euro, in equilibrio tra entrate e spese - facebook.com facebook

Regione, approvato il bilancio: ecco gli investimenti in provincia di Grosseto - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.