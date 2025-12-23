Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 23 dicembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Il 23 dicembre, durante la trasmissione Affari tuoi, è stato estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia. In questa occasione sono stati annunciati i numeri e le serie vincenti, evidenziando i punti di vendita dove sono stati acquistati i biglietti fortunati. La notizia fornisce informazioni chiare e precise sui risultati della lotteria, rilevanti per i partecipanti e gli eventuali vincitori.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre annunciato durante la messa in onda del programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 20mila euro, la serie e la città di vendita.

