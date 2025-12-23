Il Besiktas vuole Carlos Augusto ma non ha chance | ecco perché | CMIT

Il Besiktas mostra interesse per Carlos Augusto, ma le possibilità di un trasferimento sono limitate. Il giocatore, attualmente sotto contratto con l’Inter fino al 2030, sembra destinato a rinnovare con i nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, le strategie di mercato e gli accordi già presi rendono improbabile un trasferimento in Turchia. La situazione attuale lascia prevedere una permanenza prolungata del brasiliano in maglia interista.

Il brasiliano viaggia verso il rinnovo con l’Inter fino a giugno 2030 Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano quanto scritto da alcuni media turchi, ossia che il Besiktas ha messo gli occhi su Carlos Augusto. Besiktas su Carlos Augusto: ecco come stanno le cose (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’interesse del club di Istanbul per il jolly brasiliano è reale, ma fin qui non si è tramutato in qualcosa di concreto. Del resto il Besiktas non ha alcuna chance di prendere il classe ’99, che non vuole lasciare l’Inter. Tantomeno per la Turchia: ad oggi la destinazione non è gradita. Carlos Augusto resta e rinnova. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

