Il bambino che perde lo zaino con i suoi disegni per aiutare un cagnolino | una storia di Natale in un parco di Cantù
Una piccola storia che arriva da Cantù e che ha come protagonista un bambino. Un gesto spontaneo, fatto senza pensarci troppo, che nei giorni che precedono il Natale si è trasformato in una doppia storia a lieto fine.Il racconto è stato condiviso sui social da Irene, la mamma del bambino, sulla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina
Leggi anche: Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina
Il bambino che perde lo zaino con i suoi disegni per aiutare un cagnolino: una storia di Natale in un parco di Cantù - Succede a Cantù: il racconto arriva dai social, condiviso dalla mamma del bambino sul gruppo “Sei di Cantù se”, nella speranza che il suo ringraziamento raggiunga chi ha ritrovato lo zaino e lo ha con ... quicomo.it
Come insegnare ai bambini a fare lo zaino da soli: strategie ed errori da evitare - L’inizio della scuola porta sempre con sé emozione, entusiasmo ma anche la necessità di una buona dose di organizzazione familiare. dilei.it
Gaza: una bomba israeliana esplode e uno dei giocatori perde una gamba. Il giocatore è un bambino, di cui non conosciamo il nome. Ne conosciamo solo le lacrime perché durante un’intervista in cui prova a raccontare ciò che gli è accaduto e come la sua vit - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.