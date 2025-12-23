Il Babbo Natale dei vigili del fuoco di Arezzo incontra i bambini dell' Istituto Futurabile

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Babbo Natale dei vigili del fuoco di Arezzo ha fatto visita ai bambini dell’Istituto Futurabile lunedì 22 dicembre, presso la sede di via Chiarini. L'incontro ha rappresentato un momento di condivisione e attenzione verso i più giovani, rafforzando il rapporto tra le forze di emergenza e la comunità scolastica in un clima di serenità e rispetto.

Il Babbo Natale dei vigili del fuoco ha incontrato ieri mattina, lunedì 22 dicembre, i ragazzi dell’Istituto Futurabile presso la sede di via Chiarini. Accompagnato da una rappresentanza dei vigili del fuoco di Arezzo, Babbo Natale ha fatto visita ai ragazzi e agli operatori della struttura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

