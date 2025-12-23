Il 4 gennaio, i biancoverdi affronteranno in trasferta la Sammaurese, penultima in classifica, con l’obiettivo di migliorare la loro posizione. I romagnoli, infatti, hanno la possibilità di sorpassare il Castelfidardo, che nel frattempo si concentra sulla sfida di gennaio per la salvezza. In casa, i fidardensi riflettono sugli ultimi risultati e sulla sconfitta di domenica a Sora, preparando il ritorno in campo.

In casa Castelfidardo ci sarà il tempo di pensare a quello che non è andato e di metabolizzare la sconfitta di domenica a Sora. Ci saranno due settimane di riposo dal campionato di D che riprenderà domenica 4 gennaio quando si giocherà la prima giornata di ritorno. E il Castelfidardo sarà chiamato a un’altra trasferta, sul campo della Sammaurese. Uno scontro da paura visto che si troveranno di fronte l’ultima e la penultima del girone F di D. Divise da soli due punti. E chissà se nel frattempo si registreranno novità dal mercato, in entrata, visto che almeno un altro paio di acquisti potrebbero essere effettuati dalla società biancoverde? Intanto la giornata di domenica, l’ultima del girone di andata e dell’anno solare, ha visto in coda proprio la Sammaurese, ultima, tornare a muovere la classifica, seppur di un solo punto, con il pareggio casalingo contro il San Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il 4 i biancoverdi saranno ospiti della Sammaurese: penultima contro ultima della categoria. Ma i romagnoli hanno la possibilità di scavalcare la squadra di Cuccù. Il Castelfidardo con la testa già alla sfida salvezza di gennaio

