Il 26 dicembre alla Reggia di Caserta c’è la Fiamma Olimpica

Il 26 dicembre, presso la Reggia di Caserta, si terrà la cerimonia della Fiamma Olimpica. Un momento di particolare significato simbolico e civile, che richiama i valori di unità e pace attraverso il prestigioso simbolo dei Giochi Olimpici. L’evento rappresenta un’occasione per celebrare il patrimonio culturale e lo spirito di condivisione, sottolineando l’importanza di tali momenti di incontro e di memoria storica.

La Reggia di Caserta si prepara a vivere un evento di straordinario valore simbolico e civile. Il 26 dicembre il Parco reale accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, emblema universale di pace, unità e dialogo tra i popoli e, al termine della manifestazione, aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo accesso di Corso Giannone, segnando una nuova fase nella relazione tra il sito UNESCO e la città di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura è stato scelto per il rituale simbolico della manifestazione a cinque cerchi che, dal 1936, rappresenta i valori della pace e dell'unità.

