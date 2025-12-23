Il 26 dicembre alla Reggia di Caserta c’è la Fiamma Olimpica 

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 dicembre, presso la Reggia di Caserta, si terrà la cerimonia della Fiamma Olimpica. Un momento di particolare significato simbolico e civile, che richiama i valori di unità e pace attraverso il prestigioso simbolo dei Giochi Olimpici. L’evento rappresenta un’occasione per celebrare il patrimonio culturale e lo spirito di condivisione, sottolineando l’importanza di tali momenti di incontro e di memoria storica.

Tempo di lettura: 2 minuti La Reggia di Caserta si prepara a vivere un evento di straordinario valore simbolico e civile. Il 26 dicembre il Parco reale accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, emblema universale di pace, unità e dialogo tra i popoli e, al termine della manifestazione, aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo accesso di Corso Giannone, segnando una nuova fase nella relazione tra il sito UNESCO e la città di Caserta.   Il Museo del Ministero della Cultura è stato scelto per il rituale simbolico della manifestazione a cinque cerchi che, dal 1936, rappresenta i valori della pace e dell’unità. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Leggi anche: Domenica al Museo alla Reggia di Caserta: il 7 dicembre ingresso con biglietto gratuito

Leggi anche: Il viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 accende la Campania: 22 città coinvolte dal 21 al 26 dicembre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il 26 dicembre alla c’è la Fiamma Olimpica; Reggia di Caserta, “Concerto per un giorno di Festa”; Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 19 a Latina.

26 dicembre reggia casertaRiunione in Prefettura per la sicurezza: il 26 dicembre la Fiamma Olimpica alla Reggia di Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo Riunione in Prefettura per la sicurezza: il 26 dicembre la Fiamma Olimpica alla Reggia . casertaweb.com

Autunno Musicale alla Reggia di Caserta: gran finale con “Concerto per un giorno di Festa” e Pianofestival - La rassegna "Suoni & Luoghi d'Arte" si conclude il 26 e 28 dicembre nella Cappella Palatina con due eventi di altissimo livello tra tradizione natalizia e grande musica internazionale. casertaweb.com

26 dicembre reggia casertaLA RASSEGNA - "Concerto per un Giorno di Festa" alla Reggia di Caserta il 26 dicembre - La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte Concerti alla Reggia giunge alla conclusione con due appuntamenti di alto profilo artistico, ospitati nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia ... napolimagazine.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.