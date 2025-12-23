Il 24 e 31 dicembre lo sciopero del commercio aderisce anche l' Usb Abruzzo

Deroga agli orari dei locali: il 24 dicembre aperti fino alle 2, il 31 fino alle 3 e mezza - Domani, 24 dicembre 2025, e il 31 dicembre 2025 è prevista una deroga agli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nell’intero territorio comunale, ... parmatoday.it

Doppio sciopero il 10 e il 12 dicembre, servizi e trasporti fermi per 24 ore - Doppio sciopero il 10 e il 12 dicembre tra servizi, rifiuti e trasporti con stop di 24 ore. quifinanza.it

Per le feste il profitto può aspettare, i tuoi cari no! Sciopero commercio delle ultime due ore a fine turno del 24 e 31 dicembre Il 24 e il 31 dicembre i Lavoratori del Commercio hanno il diritto di stare con i propri cari! Come USB abbiamo proclamato un’astensio - facebook.com facebook

Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It x.com

