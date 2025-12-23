Il 24 e 31 dicembre lo sciopero del commercio aderisce anche l' Usb Abruzzo
Sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del settore commercio, nelle ultime due ore di fine turno del 24 dicembre e 31 gennaio. A proclamarlo è stato il coordinamento nazionale Usb Commercio e Grande distribuzione e all'iniziativa aderisce anche l'Usb Lavoro Privato Abruzzo e Molise. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
