Il 2026 un anno cruciale per l’Intelligenza Artificiale
Il 2026 si preannuncia come l’anno che segna il cambio di paradigma dell’intelligenza artificiale. Non sarà più solo uno strumento in grado di rispondere a domande o generare contenuti ma una forma di intelligenza avanzata, capace di svolgere attività complesse con un intervento umano minimo. In questo contesto si affermerà l’Agentic IA, una forma evoluta di intelligenza artificiale progettata per elaborare dati, prendere decisioni e supportare flussi di lavoro articolati operando quasi in autonomia. Un esempio pratico sarà la pianificazione di itinerari di viaggio con la gestione di prenotazioni e modifiche in tempo reale. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Leggi anche: Il Time nomina l’Intelligenza Artificiale come persona dell’Anno 2025
Leggi anche: Il Time incorona l'Intelligenza Artificiale: è la "Persona dell'Anno 2025"
Travel & Expense 2026: l’anno della svolta tra AI e resilienza aziendale - Il 2026 sarà l’anno della resilienza intelligente per le aziende, chiamate secondo T&E a passare a processi agili, guidati dall’AI ... missionline.it
Il 2026 sarà l'anno del crollo per OpenAI? - Analisi delle previsioni 2026 emerse su The Vergecast: da una Siri più avanzata ai foldable Apple, l'impatto di GTA VI. msn.com
Come dare FINALMENTE un senso all'intelligenza artificiale SEO nel 2026
Oroscopo del 2026, Branko: «Anno cruciale per i Cancro, passione per i Leone. Pesci Meglio rallentare» - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.