Il 2026 un anno cruciale per l’Intelligenza Artificiale

Il 2026 si preannuncia come l’anno che segna il cambio di paradigma dell’intelligenza artificiale. Non sarà più solo uno strumento in grado di rispondere a domande o generare contenuti ma una forma di intelligenza avanzata, capace di svolgere attività complesse con un intervento umano minimo. In questo contesto si affermerà l’Agentic IA, una forma evoluta di intelligenza artificiale progettata per elaborare dati, prendere decisioni e supportare flussi di lavoro articolati operando quasi in autonomia. Un esempio pratico sarà la pianificazione di itinerari di viaggio con la gestione di prenotazioni e modifiche in tempo reale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

