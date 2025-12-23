Il 2026 si preannuncia come un anno importante per i possessori di PS5, con una serie di esclusive attese come Wolverine e Saros. Dopo un periodo di attese e delusioni, gli sviluppi recenti suggeriscono un miglioramento nella produzione di giochi originali, offrendo nuove opportunità di esperienza per gli appassionati. In questo articolo, analizzeremo le principali uscite previste e le aspettative per il prossimo anno.

Gli ultimi due anni di PS5 sono stati al di sotto delle aspettative per quanto riguarda numero e qualità delle esclusive pubblicate, ma sembra che qualcosa finalmente stia cambiando e che il 2026 possa essere l’anno del rilancio e della riconciliazione con gli utenti sempre più scontenti. I primi anni di PS5 sono stati accompagnati da tante uscite di rilievo, tra sequel di brand amati, nuove esclusive (spesso temporali eo di team second party) e remake di giochi iconici. Il trend sembrava riprendere quanto di buono fatto nella precedente generazione, ma le cose sono andate diversamente. Le ragioni dietro questo rallentamento da un lato sono logistiche – il periodo pandemico ha rallentato l’uscita e lo sviluppo di tanti titoli – ma dall’altro gestionali, visto che Jim Ryan aveva preso come ultima decisione quella di impostare una linea produttiva largamente sbilanciata verso i titoli multiplayer che è stata fallimentare. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Il 2026 di PS5 è pieno di esclusive: da Wolverine sino a Saros, quali sono quelle da tenere d’occhio

Leggi anche: Inter Lazio, i numeri della sfida tra i nerazzurri e i capitolini: quali sono le statistiche da tenere d’occhio

Leggi anche: 8 tendenze per i nomi dei bambini da tenere d’occhio nel 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Uno dei giochi più attesi del 2026 è già in forte sconto | meglio non lasciarselo scappare.

Saros sarà la grande esclusiva PS5 del 2026: primo video gameplay e data d'uscita - Durante lo State of Play, Housemarque ha finalmente svelato il primo sguardo esteso a Saros, la sua nuova avventura sci- it.ign.com

Esclusive Ps5 in uscita nel 2026: quali tenere d’occhio - Saros, sviluppato da Housemarque, i creatori di Returnal, porterà il giocatore a vestire i panni di Arjun Devraj, un Soltari Enforcer, in uno sparatutto sci- eroicafenice.com

PS5 PRO più potente: l'aggiornamento delle prestazioni a maggio 2026, in tempo per GTA 6? - Sappiamo che Sony sta lavorando ad un importante update che andrà a migliorare le performance di PlayStation 5 PRO, secondo le ultime indiscrezioni questo aggiornamento sarebbe previsto al momento ... everyeye.it

? LÍO en 2026: Gears of War de Xbox y Wolverine de PS5 | Resident Evil y los mas esperados | Semons

Fai il pieno di bellezza e benessere! Dalle esclusive linee di Dermocosmesi ai cofanetti per la cura della persona, alla Farmacia Collica trovi l'idea regalo perfetta per sorprendere chi ami con un pensiero che fa bene alla salute. Vieni a scoprire le nostre p - facebook.com facebook