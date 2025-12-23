Il 2025 sotto osservazione | sicurezza legalità e territorio nel bilancio del prefetto di Avellino

Nel consueto incontro di fine anno, il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha affrontato temi fondamentali per il territorio, come sicurezza e legalità. L’occasione ha rappresentato un momento di analisi e confronto sulle sfide e le prospettive per il 2025, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel garantire un ambiente sicuro e rispettoso delle norme. Un bilancio volto a condividere obiettivi e strategie future per il territorio irpino.

Nel consueto incontro di fine anno con la stampa, tradizionalmente dedicato allo scambio di auguri natalizi, il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha scelto di trasformare un appuntamento rituale in un'occasione di riflessione pubblica sull'andamento della sicurezza, della legalità e della.

