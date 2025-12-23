Il 2025 per gli orologi è stato un anno incredibile

Il 2025 si è rivelato un anno di grande importanza per il settore degli orologi, segnando sviluppi e innovazioni significative. Tuttavia, desidero precisare che questa introduzione mira a contestualizzare i principali eventi e tendenze che hanno caratterizzato l’anno, offrendo una panoramica chiara e obiettiva su un settore in continua evoluzione. Un’analisi che vuole essere utile per comprendere meglio le trasformazioni avvenute nel mondo dei segnatempo.

Gli orologi nel 2025 sono stati importanti, ma voglio precisare una cosa. All'inizio volevo dedicare tutto l'articolo ai momenti più significativi dell'anno che sta per concludersi nel settore dei segnatempo. Poi mi sono ricordato dei dazi e delle tariffe imposti dagli Stati Uniti. Una decisione che ha pesato come un'ombra sull'intero settore, diventando di fatto la notizia del 2025 per chiunque segua da vicino l'universo dell'orologeria. Innanzitutto, perché molti marchi si sono trovati costretti ad aumentare i prezzi, cercando al tempo stesso di compiacere il presidente Trump nella speranza di ottenere condizioni più favorevoli e incrementare le scorte di orologi sul mercato americano, prima che imposte e dazi, davvero devastanti, entrassero in vigore a partire dal mese di agosto.

