Il 2025 è stato duro ma l’anno prossimo sarà molto peggio | le parole di Meloni ai dipendenti di Chigi – Video

“Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro, vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l’anno. L’anno trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non preoccupatevi perché il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante gli auguri di Natale ai dipendenti della presidenza del Consiglio nel cortile di palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

