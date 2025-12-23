Il 15enne picchiato e rapinato a Milano | Potevano ucciderlo nessuno l’ha aiutato

Il 15enne è stato vittima di una rapina e di un'aggressione a Milano, in corso Buenos Aires. L’episodio ha suscitato preoccupazione e sconcerto, con la famiglia che denuncia la mancanza di interventi da parte delle persone presenti. La madre esprime il suo disappunto, evidenziando la gravità dell’accaduto e la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle strade della città.

«Siamo molto arrabbiati». La mamma del 15enne rapinato in corso Buenos Aires parla per tutta la famiglia con Repubblica per raccontare cosa è successo a suo figlio. Sono arrabbiati con gli aggressori, «che sono il refuso di un'onda, e che avranno la vita rovinata. Usciranno peggio di prima. Ma siamo arrabbiati soprattutto per altro». Ovvero: «Nostro figlio ha implorato aiuto lungo tutto il percorso, senza trovare nessuno che intervenisse. Questa grande indifferenza proprio ci fa rabbia. Nostro figlio è svuotato come un sacco». Il 15enne rapinato in corso Buenos Aires a Milano. Il figlio, dicono, «ci chiede di continuo: ma la gente come sta? È il suo mantra.

